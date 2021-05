Un camping de Dordogne cultive sa propre truffière

Installés depuis 2019, les propriétaires du camping de la Bouquerie à Saint-Genies, en Dordogne, ont planté des centaines d'arbres et ont ainsi créé une truffière tout autour du camping. Une première en France.

Ce ne sont pas moins de 730 pieds de chênes, tilleuls et différentes autres espèces d'arbres que les propriétaires du camping de la Bouquerie à Saint-Geniès ont planté tout autour de leur établissement sur 2.5 hectares. L'idée est évidemment de rendre l'établissement cinq étoiles encore plus attractif en mettant en avant les atouts du Périgord. Les premières truffes ne seront cultivées que dans trois ans au minimum. Elles seront directement exploitées dans le restaurant du camping.

De l'entrée au dessert, les clients pourront trouver un feuilleté aux champignons sur son lit de truffe, un carpaccio de bœuf et huile de noix truffée, un suprême de volaille rôtie et polenta crémeuse truffée. Il sera aussi possible de déguster un brie truffé.

D'ici aux premières récoltes, le camping se fournira chez des trufficulteurs locaux. "C'est seulement au bout de sept ans que la récolte commence à être intéressante" explique Stéphane, le directeur du camping Eden Village de La Bouquerie à Saint-Genies.

La truffière fraîchement installée est intégralement irriguée par le Vézère et sera prochainement surveillée à l'aide de caméras.