Dordogne : un couple de Périgourdins a choisi Noël pour faire sa demande en mariage

Montpon-Ménestérol, France

Noël restera toujours le théâtre de jolies histoires... A Montpon Ménestérol en Dordogne, Tracy , bientôt 27 ans, avait prévu de faire une surprise à son fiancé Anthony le soir du réveillon de Noël : le demander en mariage après deux ans de relations. Mais la jeune femme a rapidement compris que, sans se concerter, l'élu de son coeur comptait en faire autant, devant toute sa famille le 25!

Pas question de se faire voler la primeur

"J'ai compris qu'il allait faire sa demande il y a trois jours" explique dans un sourire Tracy. Du coup j'ai essayé de l'en dissuader en lui disant que je ne voulais pas me marier, que s'il me demandait en mariage, je lui dirais non, même devant sa famille, juste pour ne pas gâcher ma surprise! J'ai vu que cela n'avait pas marché, et en fait, j'étais extrêmement contente". Finalement, chacun a eu droit à sa demande, à la plus grande satisfaction de la famille réunie, qui au passage a appris que le couple allait donner naissance à un enfant en juillet prochain. "C'est le plus beau des Noël" conclut Tracy dans un sourire.