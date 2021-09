Dordogne : un Périgourdin participe ce week-end dans la Creuse au championnat d'Europe de la coupe mulet

Elle a fait les belles heures des années 70 et 80. Brad Pitt, Chris Waddle, Georges Clooney, Jean-Claude Van Dame, Lionel Richie, Patrick Swayze et même Mac Gyver... Tous ont arboré à un moment de leur carrière une impressionnante coupe mulet. Avec des cheveux longs tombant sur la nuque et plus courts ailleurs. Qualifiée de ringarde par beaucoup, la coupe mulet compte encore des adeptes de nos jours. Un championnat d'Europe organisé ce samedi 4 septembre à Cheniers dans la Creuse va même désigner la plus belle. Et un Périgourdin va tenter de décrocher le titre.

Un défi perdu

Cette coupe mulet, Louis-Corentin, 23 ans, la porte depuis qu'il a perdu un défi avec des amis. Élève à l'école de l'armurerie de Liège en Belgique, cet habitant de Saint-Médard-de-Mussidan a depuis non seulement conservé sa coiffure mythique, mais en est très fier, au point donc de participer au championnat d'Europe. "C'est assez facile à porter reconnait-il, quand on se fout un petit peu de ce que pensent les autres". Sa coupe ne fait pourtant pas l'unanimité dans son entourage. "Ça surprend un petit peu et j'avais des collègues qui n'appréciaient pas trop au début, mais bon ils ont dû s'adapter. Je leur réponds que je suis moi-même et que je ne changerai pas".

Sa mère est fan de sa coupe mulet

Au concours creusois, Louis-Corentin pourra compter sur un soutien de taille. Celui de sa mère, fan de sa coiffure, lui qui tout petit refusait de se laisser pousser les cheveux et les portait rasés à la tondeuse. "Je trouve que ça lui va très bien confie-t-elle, et en plus, ça lui correspond tout à fait. Le regard des autres, il s'en fiche et vit son truc à lui, et c'est bien !

Quel que soit le résultat du concours, Louis-Corentin a déjà pris une décision. Il conservera sa coupe mulet, "un petite peu plus courte". Que cela plaise aux autres ou pas !