Dordogne : un perroquet en liberté s'en prend à une Périgourdine

Un perroquet en liberté a été repéré sur la commune de Breuilh ce mercredi 11 octobre.

Attention, perroquet en liberté ! Ce mercredi 11 octobre, à Breuilh, entre Périgueux et Vergt, Régine Anglard a eu une grosse émotion. Alors qu'elle était en balade sur son vélo électrique elle a croisé un ara aruna. Un perroquet mesurant en moyenne 85 centimètres, pour une envergure de plus d'un mètre. L'animal est venu la voir de très près.

"J'ai vu un gros oiseau. J'ai ralenti et j'ai attendu mais je le trouvais bizarre. Il est venu vers moi, j'ai d'abord cru que c'était une cigogne. Il m'a foncé dessus. Il s'est agrippé à mon pull et là j'ai eu très peur car il était énorme. Je suis parti très vite," confie Régine. Le perroquet a été repéré par d'autres habitants de la commune. Il avait été vu un peu plus tôt sur la commune de Saint-Laurent-sur-Manoire mais mercredi soir personne n'avait encore réussi à le capturer. Avec les chaudes températures annoncées pour la fin de semaine, une chose est sûre, l'ara ne risque pas de se sentir dépaysé en Dordogne !