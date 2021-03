EN IMAGES - Dordogne : un petit air de Jurassic Park à Marsac-sur-l'Isle

Pour s’adapter à la crise sanitaire, l'exposition itinérante du Monde des Dinosaures se transforme. Elle devient un Dino'Drive. Vous prenez votre voiture et vous vous baladez au milieu des dinosaures..comme dans Jurassic Park !

Et si vous participiez à un safari des dinosaures ? C'est possible au parc des expositions de Marsac sur l'Isle près de Périgueux avec la célèbre exposition itinérante du Monde des Dinosaures jusqu'à dimanche. D'habitude cette exposition se fait à l'intérieur mais cette année l'organisation s'adapte à la crise sanitaire. Le Monde des Dinosaures devient donc un Dino'Drive. Vous restez dans votre voiture et vous déambulez au milieu des reptiles, en mode Jurassic Park.

Les voitures défilent au milieu d'une trentaine de faux dinosaures, 13 d'entre eux sont mêmes animés ! On retrouve un Apatosaure au long cou, un Tyranosaure Rex en taille réelle (13,5 m de long et 4,5 mètres de haut) à la mâchoire impressionnante , un Brachiosaure, un Allosaure ou encore deux Tricératops. La petite Louélia, 4 ans, est aux anges : "Elle réalise son rêve" assure Stéphane, son papa.

Chaque dinosaure est accompagné d'une pancarte, une sorte de carte d'identité. Il est inscrit sa taille et son régime alimentaire. Christine se balade avec son petit fils. Pour elle, ce safari à un côté ludique : "_C'est génial pour les enfants, ils les voient en grandeur nature! C'est intéressant ! Cela leur permet de mieux connaître ces animaux quand ils étaient sur Terre". Cette périgourdine aurait aimé vivre l'exposition hors de sa voiture mais ça arrange bien Alexandre, lui est accompagné de son fils et de son filleul : "Les enfants ne se dispatchent et ils ont le temps de voir correctement !"_ explique-t-il.

Le Dino'Drive est ouvert de 9h à 17h30. Le tarif est unique : 8 euros par personnes pour les plus de 3 ans.