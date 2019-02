Dordogne : un timbre postal 100% périgourdin à l’effigie de la grotte de Lascaux

Dordogne, France

La Poste met à l'honneur le patrimoine français notamment celui du Périgord avec la célèbre grotte de Lascaux située sur la commune de Montignac dans la vallée de la Vézère.

Chaque année, La Poste dévoile son programme philatélique et pour cette année 2019, la grotte de Lascaux a été choisie parmi plus de 1000 demandes de la part des élus pour valoriser des sites touristiques et des personnalités locales. Seulement une cinquantaine est retenue par un jury composé de représentants de La Poste, de l'Etat, du ministère de la Culture et du monde de la philatélie.

Un timbre "made in Périgord"

Le timbre sélectionné pour l'édition 2019 , une gravure d'Elsa Catelin, est 100% périgourdin. Il va être fabriqué à 700 050 exemplaires à Philaposte, l'imprimerie des timbres à Boulazac-Isle-Manoire.

Le timbre sera vendu 0.88 centimes d'euro (tarif lettre verte) au public, essentiellement dans les 17 000 points de vente de La Poste partout en France à partir du lundi 29 avril 2019. Pour les plus impatients, une avant-première est organisée sur le site de Lascaux IV à Montignac les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019.