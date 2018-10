Lacropte, France Dordogne

Et si la protection de l'environnement passait par un changement de tradition funéraire ? À Lacropte, Francis Desplanches, l'un des six vanniers professionnels du département a eu l'idée de créer des cercueils en osier. Il en a fait deux, présentés dans des salons.

"Les réactions sont plutôt contrastées. Il y a ceux qui ont une réaction de recul spontanée et puis d'autres en particulier les gens de culture britannique qui demandent avec beaucoup de flegme quel est mon meilleur prix, et qui ont beaucoup plus de détachement, c'est assez étonnant."

Il faut dire qu'en Grande-Bretagne, on peut se faire inhumer avec le défunt directement dans le cercueil en osier. En France, il faut encore un cercueil en bois ou en carton, à l'intérieur. Pourtant le cercueil en osier a de nombreux avantages pour Francis Desplanches : "C'est un matériau local, ça stocke du carbone et ça utilise une plante qui stocke elle même du carbone. N'importe quelle forme peut être fabriquée. Ça me parait un matériau tout à fait adapté."

Le cercueil en osier de Francis Desplanches © Radio France - Valérie Déjean

Si vous rajoutez à cela un choix de couleurs naturelles, un prix entre 700 et 1.000 euros, il y a de quoi séduire les plus hésitants. Reste à convaincre la France d'autoriser cette façon écolo de se faire la malle.