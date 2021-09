Dordogne : une Batmobile aperçue sur la place Francheville à Périgueux

La Batmobile, garée sur le parvis du cinéma place Francheville à Périgueux, les passants ont dû se frotter les yeux. La voiture de Batman a été déposée par un camion dans le centre-ville de Périgueux hier, pendant quelques dizaines de minutes. Les badauds l'ont prise en photo. Mais que faisait-elle en Dordogne ?

Pas de parking devant chez lui

Il s'agit d'un concours lancé par l'éditeur DC Comics, qui détient les droits du super-héros aux oreilles de chauve-souris. Thomas, un jeune Périgourdin de 26 ans a été sélectionné après avoir posté une photo avec un filtre de Batmobile et le hashtag #Batmobilechezmoi. Son cadeau ? Avoir la batmobile garée quelques minutes devant chez lui.

J'ai pu rentrer dans la Batmobile, appuyer sur un bouton pour fermer le toit, la démarrer et donner quelques coups d'accélérateurs. Le kif total

"Mais comme je n'ai pas de parking privé, on s'est dit que la place Francheville serait un bon endroit", sourit le jeune homme, habitant du centre-ville. Il n'a pas pu faire un tour avec, ce n'est pas autorisé : "J'ai pu rentrer dans la Batmobile, appuyer sur un bouton pour fermer le toit, la démarrer et donner quelques coups d'accélérateurs. Le kif total. On se sent dans la peau d'un justicier. L'avoir sur Périgueux, c'était totalement génial", se réjouit le jeune homme.