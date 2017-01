Dordogne : une galette salée pour tirer les rois

On a l'habitude de partager la galette des rois en ce dimanche d'après épiphanie. Mais à Saint-Pardoux-la-Rivière, les deux bouchers du village proposent une galette salée, à la viande. A acheter avec la couronne

Trouver une fève au milieu d'une tourte salée. On n'avait jamais vu ça en Périgord. La tradition de tirer les rois début janvier dans une tourte à la viande arrive en Périgord cette année. A Saint-Pardoux-la-Rivière, les deux boucheries du village proposent cette nouveauté à leurs clients. Au boudin, au jambon blanc ou aux petits légumes, cette tourte des rois a du succès. A 11 heures, Aurore Bosselut, bouchère charcutière de la boucherie Risser avait déjà tout vendu ce samedi.

Aurore Bosselut devant les deux dernières tourtes au jambon blanc et champignons de Paris © Radio France - Caroline Pomès

La veille, elle et son mari avaient confectionné 14 tourtes des rois. Ce samedi, Aurore Bosselut proposait à ses clients une petite dégustation, de peur qu'elle ne parte pas mais finalement elle a fait des déçus.

"C'est très facile à faire, des légumes, de la viande de son choix et de la chair à saucisse plus deux pâtes feuilletées à mettre en dessous et dessus puis 20 minutes au four." Aurore Bosselut, bouchère de la boucherie Risser.