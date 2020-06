Dordogne : une glace aux pétales de roses des jardins d'Eyrignac pour la fête des mères

Maître artisan glacier bien connu en Périgord, Roland Manouvrier vient d'ajouter à l'occasion de la fête des mères, un nouveau parfum à sa collection de glaces. La crème glacée "Pétale de rose d'Eyrignac" vient de rejoindre dans les congélateurs "Basilic instinct", "La part des anges" ou encore "Kama sutra".

De véritables pétales de rose cristallisés

"J'aime les jardins et les lieux différenciants, explique Roland Manouvrier et le Manoir d'Eyrignac (à Salignac-Eyvigues) propose un jardin qui m'inspire et que je trouve fabuleux, surtout à la lumière du matin. Il dégage vraiment quelque chose. Je me suis dit qu'il serait opportun de me rapprocher de la famille Sermadiras, qui oeuvre dans ces jardins depuis des décennies, pour leur proposer de créer une glace Manoir d'Eyrignac qui serait constituée de pétales de roses cristallisés de leurs jardins".

Roland Manouvrier récolte les pétales des roses du Manoir d'Eyrignac pour les cristalliser © Radio France - Emmanuel Claverie

Une glace qui évoque l'amour maternel

Et c'est ainsi qu'est née la nouvelle crème glacée. "Gustativement, c'est rose, très rose explique ce passionné du goût. Nous travaillons avec des distillations naturelles de roses, et sur cette crème glacée-là, j'ai choisi une distillation de rose de Damas "damascena" qui en terme de goût ajoute une pointe de poivre qui pousse vers le haut le parfum de rose. J'y ai rajouté nos cueillettes d'Eyrignac, des pétales des fleurs du jardin que nous transformons longuement par enrobage de sucre et pulvérisation en pétales cristallisés. Le résultat est très très bon ! se félicite Roland Manouvrier. En attaque de bouche, vous avez ce parfum qui vous enivre, et qui est fait pour transporter vers l'amour maternel. C'est quelque chose qui est très tourné vers sa maman". Voilà pourquoi cette nouvelle glace sort à l'occasion de la fête des mères. Vous pourrez la déguster au Manoir d'Eyrignac bien-sûr, mais également dans les restaurants qui servent les crèmes glacées de Roland Manouvrier.