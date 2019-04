INSOLITE - À Bergerac, une parodie de Game of Thrones pour promouvoir les vins du terroir

Attention les yeux ! La diffusion de l'ultime saison de Game of Thrones a donné des idées à certains : pour promouvoir ses terroirs, l'interprofession des vins de Bergerac et de Duras a décidé de parodier la série culte. Le résultat est assez savoureux.

Bergerac, France

"Vous avez aimé Game of Thrones et attendez la saison 8 ? Vous allez savourer Game of Terroirs !". Voilà comment l'interprofession des vins de Bergerac et de Duras présente son nouveau bébé. Pour promouvoir ses terroirs, elle a décidé de lancer sa propre série de vidéos, en parodiant volontairement la série culte Game of Thrones, dont la dernière saison sort sur les écrans ce dimanche.

Une série de vidéos dont la publication débutera ce lundi. L'objectif : présenter les "sept terroirs" qui composent l'interprofession : Bergerac, Duras, Monbazillac, Montravel, Pecharmant, Rosette et Saussignac. Une référence évidemment aux "seven kingdoms" de Game of thrones.

L'affiche de la parodie emprunte la disposition de l'originale. - IDVB

Grâce à cette campagne de communication, l'interprofession des vins de Bergerac et de Duras espère "donner envie aux jeunes générations de découvrir le Royaume des 7 terroirs !"