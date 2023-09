Dordogne : une poule de Véronique pond des œufs de plus de 160 grammes

Véronique a bien du mal à expliquer pourquoi elle ramasse de si gros œufs depuis plusieurs semaines. Depuis le début du mois de septembre, cette conductrice de bus à Périgueux (Dordogne) a décidé de peser les œufs qu'elle ramasse dans son jardin. Ils sont très gros. La moyenne des œufs de poule se situe entre 50 et 70 grammes. Ceux pondus par l'une des poules de Véronique pèsent entre 80 et 164 grammes. "Ils mesurent de huit à dix centimètres" raconte Véronique. Le plus gros, de 164 grammes, a été ramassé en début de semaine, "je l'ai vite mangé ! J'étais curieuse de voir combien il y avait de jaunes à l'intérieur ! Il y en avait trois !", se rappelle la Périgourdine qui s'est cuisinée une omelette aux cèpes.

Impossible de savoir quelle poule fait ces oeufs

Cette propriétaire de 14 poules est incapable de dire laquelle de ses volailles est à l'origine des plus gros œufs ramassés. Elle en soupçonne deux, d'une race réputée pour faire des œufs un peu plus gros, mais sans certitude. 164 grammes, c'est un record à l'échelle de la Dordogne. À Montrem, une poule avait pondu un œuf de 124 grammes.

Dans les Ardennes en 2019, un œuf de 249 grammes a été ramassé. Le Guinness Book a comptabilisé un record de 454 grammes, aux États-Unis.