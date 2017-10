Dordogne : une secrétaire médicale propose d'échanger son poste sur Facebook

Une secrétaire médicale de l'hôpital de Brive veut échanger son poste avec une secrétaire médicale de Dordogne. Elle fait passer le message sur les réseaux sociaux et a plus de 10 000 partages et trois propositions.

Pour l'instant, le "bon" poisson n'a toujours pas mordu à l'hameçon. Mais plus de 10 000 personnes ont déjà partagé la petite annonce de Sophie sur les réseaux sociaux. Cette secrétaire médicale de l'hôpital de Brive cherche à changer de poste pour la Dordogne, dans le Sarladais. Trois secrétaires médicales, de Périgueux, Terrasson et Gourdon seraient partantes mais "cela fait encore trop loin pour Sophie Charazac, qui aimerait vivre dans le Sarladais."

"C'est une amie qui m'en a parlé. Je ne m'attendais pas à avoir autant de partages. Plus de 10 000 en moins d'une semaine !" - Sophie Charazac.

Pour arriver à ses fins, elle a posté un message sur Facebook où elle demande "Tu es secrétaire médicale au CH de Sarlat, Périgueux ou Ephad publics aux alentours et tu voudrais être mutée au CH de Brive ? On peut s'entendre pour une permutation !" C'est une amie qui lui a conseillé cette méthode après l'avoir vu envoyer des centaines de lettres sans réponse. "Je ne pensais pas à avoir autant de partages. Plus de 10 000 en moins d'une semaine."

10 000 personnes ont partagé son message mais pour l'instant, aucune réponse "satisfaisante". La secrétaire médicale souhaiterait se rapprocher de sa famille en Périgord, dans le Sarladais plus précisément. Si d'ici la fin de l'année elle n'a pas d'autres propositions, elle acceptera celle d'une secrétaire médicale de Périgueux, enfin sous réserve d'accord de la direction !