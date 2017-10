Dordogne : une vesse de loup géante trouvée en Périgord vert

Un couple d'Angoisse a fait une découverte incroyable ce week-end. Une vesse de loup de plus de huit kilos et de 111 centimètres de circonférence.

Patricia et Jean Pierre n'en reviennent toujours pas. Ce week-end, alors qu'ils se baladaient, ils ont découvert un champignon aux dimensions impressionnantes. Une vesse-de-loup de plus de huit kilos et d'une circonférence de 111 cm.

"Au début, mon ami pensait que c'était un gros sac plastique et en regardant de plus près on a vu cet énorme champignon. C'est très rare de voir ça dans notre département. On a été très impressionnés" raconte Patricia.

"On dirait un gros cerveau" Patricia Copier

La vesse-de-loup géante est aussi appelée "tête de mort". Il reste assez rare de trouver des très gros spécimens dans nos forêts périgourdines. Certains champignons pourraient cependant atteindre les 20 à 25 kilos. La "tête de mort" jeune est comestible mais sans grand intérêt culinaire cependant.

Pour en faire profiter au plus grand nombre, Patricia a décidé d'exposer le champignon près de chez elle, au Moulin de la Jarousse.