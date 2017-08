Dordogne : votre caravane ou votre camping-car bientôt dans un film ?

Pour les besoins d'un tournage une société de production recherche des caravanes et des camping-cars en Dordogne.

Près de 50 ans après "Le Boucher" de Claude Chabrol à Trémolat, un nouveau film va être tourné dans la commune à la rentrée. Du 4 septembre au 20 octobre, le camping de de la base nautique va être investi par une équipe de cinéma pour un long-métrage intitulé provisoirement "Les Fauves" réalisé par Vincent Mariette.

Défrayé 300 à 500 euros

Pour les besoins de ce tournage, la société de production "Kazak Productions" recherche des caravanes et des campings-cars qui pourraient être immobilisés pendant toute la durée du tournage sur le site du camping. Une fois amenés sur zone, les véhicules serviront de décor et ne seront pas bougés. Personne ne pénétrera à l'intérieur et une société de gardiennage sera présente sur place. "La production pourra charger des professionels de l'acheminement sur place et se chargera de faire le nécessaire auprès des assurances complémentaires éventuelles," précise Kazak Productions. Le prêt de ces véhicules est défrayé de 300 à 500 euros. Pour plus d'informations, contactez Pascal Le Guellec au 06.60.06.39.17 ou par mail leguelleccp@yahoo.fr