L'année 2017 terminée il est en temps de jeter un coup d’œil sur les actualités insolites qui ont marqué la Dordogne ces douze derniers mois. Un crocodile, des grenouilles, un client de la Poste courageux et une tronçonneuse ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Avant de démarrer 2018, il est temps de remonter le fil de l'année 2017 pour se souvenir des actualités insolites qui ont marqué les 75.000 "fans" de la page Facebook de France Bleu Périgord ces douze derniers mois. Chaque jour vous êtes nombreux à réagir, commenter, liker les articles, photos et vidéos que nous vous proposons.

1. Massacre à la tronçonneuse

C'est une actualité très récente qui arrive en cinquième position. L'histoire étonnante de ce Périgourdin qui n'a rien trouvé de mieux que de planter une tronçonneuse dans le pare-brise de la voiture du nouveau compagnon de son ex-femme. Il voulait se venger. Les faits se sont déroulés mardi 19 décembre au Buisson-de-Cadouin. "C'est pas beau la jalousie" ou "je suis scié par cette nouvelle" a commenté un fan de notre page.

Le justicier de La Poste

En quatrième position on trouve un geste héroïque. Celui d'un client de La Poste de Coulounieix-Chamiers qui, début juin, a ceinturé un braqueur cagoulé. Ce courageux client n'a pas voulu parler dans les médias. mais vous avez largement salué son attitude. "Du beau boulot", "en voilà un qui a des tripes" a t-on pu lire sur Facebook.

Les grenouilles de la discorde

La triste histoire d'Annie et Michel Pecharas à Grignols vous a aussi fait réagir. La justice qui décide à nouveau de leur faire boucher leur mare alors qu'elle abrite des espèces protégées. Tout cela pour éviter des nuisances à leur voisins, ça ne vous plait pas du tout et vous êtes très nombreux à apporter votre soutien à ce couple. On suivra surement cette histoire ubuesque en 2018.

La factrice et le chien errant

Le mois dernier vous avez aussi été agacés et étonnés par la sanction qui pend au nez de cette factrice périgourdine. Elle est convoquée en conseil disciplinaire en janvier pour avoir fait monter un chien errant dans son véhicule alors qu'elle était en tournée à Douzillac.

Un crocodile dans la Beauronne

En tête ds infos insolites qui vous ont fait réagir cette année, la découverte, à Agonac, début juin, d'un un crocodile. Il été retrouvé dans la Beauronne. L'animal ne mesurait que 87 centimètres mais on ne sait toujours pas comment il est arrivé là. Un internaute a soumis cette idée : "c'est le réchauffement climatique, c'est vraiment rapide, on va bientôt voir arriver des dromadaires".

