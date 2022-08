Dordogniens, Dordognons, comment les touristes appellent les habitants de la Dordogne ?

Les touristes en Dordogne savent qu'ils arrivent au pays du canard et des châteaux lorsqu'ils arrivent en Périgord mais beaucoup ignorent comment on appelle les habitants du département.

Les habitants de la Dordogne s'appellent les Périgordins, cela vient du Périgord mais à l'usage on dit les Périgourdins. Ce n'est pas évident pour ceux qui viennent en vacances ici pour la première fois. On a posé cette question piège dans les rues de Brantôme en Périgord Vert. Certains visiteurs ne trouvent pas ou alors inventent des noms et il n'y a pas d'unanimité : les Dordognots, les Dordoniens, les Dordonais, les Dordognons, les Dordonis, les Dordinois, les Dordins... "En Bretagne, il y a les Bretons, en Dordogne il y a les Dordognons" plaisante l'un des vacanciers. Et vous, quel nom préférez vous ?

Reportage de Marc Bertrand à Brantôme