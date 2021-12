Dorian Tudeau, le pâtissier tourangeau qui cartonne avec ses box

Il avait lancé ses box en septembre 2020. Aujourd'hui, il en vend un peu plus de 1.000 par mois en France et ailleurs dans le monde. Rencontre avec Dorian Tudeau, le jeune pâtissier tourangeau qui vous donne tout clé en mains pour réussir les gâteaux parfaits.

eDeTout est regroupé dans une petite boîte en carton, livrée directement chez vous. Le moule, la douille, le pochoir, le socle et, évidemment, la recette du mois. Ne reste plus qu'à acheter les ingrédients et mettre la main à la patte. Dans ses box "Le coin du pâtissier", Dorian Tudeau propose tout le nécessaire pour faire de vous des pâtissiers chevronnés.

L'idée lui est venue juste avant le premier confinement. Il n'a alors que 19 ans et vient d'en terminer avec sa formation de pâtissier et il n'est pas franchement emballé par le fait d'être aux ordres d'un patron, de travailler en boutique ou au restaurant. "Je voulais montrer que tout le monde est capable de faire la pâtisserie, en quelques heures, avec un résultat digne d'un professionnel, explique Dorian Tudeau. Il suffit simplement d'avoir les bonnes recettes, les bons conseils et le bon matériel."

La box de décembre pour réaliser la bûche de Noël. - Adrien Bossard

Des box vendues au quatre coins du monde

Il se crée donc un compte Instagram, réseau social où les photos de pâtisseries sont largement partagées, où il publie ses créations et celles d'autres chefs pour gagner quelques abonnés. Puis, il commence à parler de son projet, de ses box mensuelles "Le coin du pâtissier", qu'il lancera véritablement en septembre 2020.

Les débuts sont timides. "Je n'ai que 17 abonnés pour le premier mois, poursuit le jeune homme de 21 ans aujourd'hui. Mais j'étais convaincu du concept donc j'ai continué. Avec les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est monté un petit peu. J'avais quelques commandes supplémentaires. Ça a vraiment décollé grâce à une vidéo dans laquelle je me filmais en train de faire un pochage original d'un éclair. Elle a été vue plus de 2,5 millions de fois sur Youtube. Ensuite, les gens ont vu mon concept des box et depuis, ça ne fait que grimper."

La bûche de Noël proposée dans la recette de la box de décembre. - Dorian Tudeau

Dorian Tudeau vend aujourd'hui plus de 1.000 box par mois, à Tours, à Paris, mais aussi à l'étranger, en Espagne, en Belgique et même au Moyen-Orient. "C'est le principe et la force des réseaux sociaux, n peut partir de rien, de sa petite cuisine et être connu dans d'autres pays", explique celui qui compte désormais plus de 220.000 abonnés sur Instagram.

La logistique, pour l'instant, reste sommaire. Les box sont stockées dans un coin de la maison familiale à Tours avant d'être livrées un peu partout. Mais si les commandes s'enchaînent, Dorian Tudeau réfléchira à louer un entrepôt. Comptez environ 36 euros par mois pour une box. C'est résiliable à tout moment.