Doris Wetzel remporte son pari : traverser la méditerranée en kite surf en moins d'une semaine

Doris Wetzel est un nom qui restera dans l'histoire de Port Camargue. La championne de voile allemande a réussi son pari fou de traverser la méditerranée en kite surf en une semaine. Elle est arrivée cette après-midi 14 heures en Tunisie.

Elle a réussi ! Doris Wetzel a pu traverser la méditerranée en kite surf en une semaine. La championne s'était préparée pendant plus d'un an et demi pour ce gros défi. Allemande d'origine, et habitante de Montpellier, elle s'était élancée de Port Camargue et devait se laisser porter par sa voile jusqu'à Bizerte en Tunisie, où elle est arrivée cet après-midi. Un parcours d'environ 1.200 kilomètres au rythme de six à huit heures de navigation par jour.

Doris Wetzel est bien arrivée à Bizerte !!

7 jours pour réaliser cette 1ère mondiale : la traverser de la Méditerranée en Kite #BravoDorispic.twitter.com/w1YLJSqNCE — EolMed (@EolMed_) October 8, 2017

Prochaine étape : la traversée de l'atlantique

Pas le temps de souffler Doris va maintenant se préparer à la traversée de l'Atlantique nord, toujours en Kitesurf. Le départ devrait se faire depuis New York en avril 2018, pour une arrivée 40 à 60 jours plus tard sur les côtes atlantiques françaises.

VIDEO - Doris a réussi

Record du monde réussi pour Doris Wetzel ! Une semaine pour traverser la #méditerranée en #kitesurf... BRAVO ! pic.twitter.com/RQCYTgCgZP — viaOccitanieTV (@viaOccitanieTV) October 8, 2017

Redécouvrir Doris sur cet article France Bleu Gard Lozère