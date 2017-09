Dorlisheim : un Bas-Rhinois empoche un million d'euros

La FDJ le révèle ce vendredi : un Bas-Rhinois a empoché un million d'euros au tirage My Million. C'est à Dorlisheim qu'il a coché sa grille gagnante.

Il a coché sa grille au centre commercial Cora, à Dorlisheim, en juin dernier, après avoir fait ses courses. Il est aujourd'hui millionnaire. Un Bas-Rhinois vient de se voir remettre un chèque d'un million d'euros après avoir joué à My Million, fait savoir vendredi 8 septembre la Française des jeux.

L'homme, un joueur régulier dont l'identité n'est pas révélée, a fait savoir à la FDJ vouloir "gâter sa famille et ses proches, tout en se faisant plaisir avec l’achat d’une maison et d’une nouvelle voiture". Depuis le début de l'année, six habitants de la région Grand Est sont devenus millionnaires grâce au tirage My Million, parmi 71 gagnants en France. Ce Bas-Rhinois est le premier gagnant alsacien de l'année.