Dorte Hansen, une policière danoise à Val Thorens

Val Thorens, Les Belleville, France

La présence pendant une semaine de la policière danoise Dorte Hansen à la gendarmerie de Val Thorens a été une véritable "plus-value" pour le lieutenant Sébastien Lepetit. Les touristes danois ont été très nombreux sur la station pendant la première partie des vacances de février, "on a à peu près 1 000 ressortissants danois, dont au moins 250 mineurs. C'est une plus-value en terme de langage, d'affichage et de dissuasion" explique le lieutenant.

Les autorités françaises et danoises ont opté pour ce type de collaboration afin de faciliter le dialogue et l'encadrement des ressortissants passant leurs vacances dans la station française. En particulier des plus jeunes. Dorte Hansen garde son uniforme danois, sans arme. La confiance est plus rapidement établie s'il faut intervenir. "Quand ils voient la policière, ils vont directement vers elle pour échanger. Et elle leur fait comprendre plus rapidement les lois françaises"... qui ne sont pas toujours évidentes : les Danois par exemple n'ont pas la même définition du tapage nocturne, la loi danoise étant plus tolérante quant à l'heure limite pour faire la fête le soir.

Une présence d'accompagnement

Dorte Hansen n'est pas armée sur le territoire français, et n'a pas les mêmes prérogatives que les gendarmes affectés à Val Thorens pour la période de vacances. "C'est une présence d'accompagnement, au même titre que des gendarmes français vont en Espagne effectuer des missions de prévention et de dissuasion" rappelle le lieutenant Lepetit. Un autre policier danois est également venu accompagner les gendarmes du poste provisoire de Val d'Isère pendant ces vacances. En décembre, c'est un policier qui était venu d'Espagne une semaine pendant les vacances de Noël à Val Thorens, période de forte affluence des touristes espagnols.