Douarnenez : des fèves originales et locales dans votre galette des rois

C'est la tradition : ce dimanche est le jour de la galette des rois. Et quoi de plus important dans la galette : la fève ! Les boulangers rivalisent d'originalité pour proposer des fèves uniques. Comme à la boulangerie des Plomarc'h, située à Douarnenez (Finistère).

Noël et ses bûches sont passés, c'est désormais au tour de la galette des rois d'être dégustée en famille. Une tradition chaque premier dimanche de janvier mais les boulangers ont déjà commencé à en vendre depuis le week-end dernier.

Des galettes toujours plus originales au niveau des garnitures mais aussi des fèves ! Ces dernières permettent aussi de se démarquer des voisins et d'attirer les clients.

A Douarnenez, les fèves portent le nom des communes du canton

Le boulanger des Plomarc'h à Douarnenez, Thierry Lucas tente d'innover chaque année : "on se creuse la tête pour proposer des fèves personnalisées" explique-t-il et le résultat est sans appel en termes de ventes. "Quand je fais des fèves classiques, on en vend 500 à 700. Là, on double quasiment la mise !" observe Thierry Lucas. Cette année, il a commandé plus de 1200 fèves et pense tout écouler.

Cette année, ce sont les communes du canton de Douarnenez qui sont à l'honneur. Des fèves locales qui portent les noms de Douarnenez, Pouldergat ou encore Le Juch mais aussi de Tréboul. Au total, neuf fèves uniques et locales.

Cette année, neuf fèves mettent le canton de Douarnenez à l'honneur à la boulangerie des Plomarch © Radio France - Soisic Pellet

Les habitants du quartier comme les touristes en sont ravis

"Je suis douarneniste mais j'habite à Toulouse. Cette fève, je vais l'emmener avec moi, je vais la garder !" assure Josiane, une des clientes. Même enthousiasme du côté des touristes, comme ce client de la région parisienne : "c'est super, on aura une fève de la Bretagne !" .

La page Facebook de la boulangerie attire et assure un bon coup de pub. Fiona, une des vendeuses, a posté une image des fèves le week-end dernier et le post a déjà eu plus de 5.000 vues.