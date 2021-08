Doubs : l'évasion de Clyde le wallaby attire les curieux à l'Evad'Parc de Montenois

Sur son buggy, Amandine Boyer enchaîne les rondes dans le parc animalier d'Evad'Parc. "Énormément de personnes nous demandent si on a réussi à l'attraper, si on l'a vu, quand, où..." sourit la bénévole. Les questions abondent surtout quand on approche de l'enclos de Bonnie. La femelle wallaby est seule depuis deux semaines : Clyde (ça ne s'invente pas) s'est échappé le jour même de leur arrivée.

Un afflux de visiteurs

Depuis, l'histoire a été relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Résultat : le parc s'est offert, bien malgré lui, un sacré coup de pub. "Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue" confie Françoise, habitante des environs. "J'ai entendu parler de cette histoire, et je me suis dis que ce serait l'occasion d'y retourner".

En revanche, pas de retombées économiques pour Evad'Parc. Si les activités (swingolf, footgolf et greenfoot) sont payantes, l'accès à la zone animalière (oies, poules, moutons, lamas, chevaux...) est gratuite.

Des enquêteurs en herbe

Le nombre de curieux qui viennent rendre visite à Bonnie a augmenté, et avec lui, le nombre d'enquêteurs en herbe. "eCertains visiteurs nous disent qu'ils l'ont vu à tel endroit, que ce soit lors de ballades à pied ou en voiture" poursuit Amandine Boyer.

"Nous avons déjà reçus pas mal de signalements" - Amandine Boyer, bénévole à Evad'Parc Copier

Valérie et ses filles d'une dizaine d'années gardent par exemple un oeil aux alentours. "On guette au cas où on le verrait dans les champs près de chez nous" raconte la mère de famille. Sa fille Emy aussi joue le jeu : "Souvent, je le cherche avec ma meilleure amie quand on se promène autour de Montenois !"

L'animal pointe le bout de son nez tous les deux jours environ. Il semble ne pas être parti très loin, et se rapproche parfois de l'enclos de sa congénère Bonnie.

Interrogée sur le lieu où son trouve son ami Clyde, Bonnie n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Belfort Montbéliard © Radio France - Xavier Ponroy

Le parc recense tous les signalements reçus pour tenter de quadriller la zone. Des clôtures vont être installées à l'endroit où Clyde se rend le plus souvent. Le but : l'encercler, pour ensuite essayer de l'attraper. Si vous croisez l'animal aux alentours de Montenois, n'essayez pas de l'attraper : il vaut mieux prévenir le parc, au 03 63 48 12 77.