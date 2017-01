Doudounes et bottines, les chiens aussi se couvrent par grand froid

En pleine vague de froid, les vendeurs spécialisés mettent en avant en ce moment des vêtements chauds pour les chiens.

La vague de froid qui touche le pays fait se couvrir tout le monde y compris semble-t-il les animaux de compagnies.

En effet les animalerie et autres magasins spécialisés de fournitures pour chiens et chats ont mettent en avant ces jours-ci dans leurs vitrines manteaux et autres lainages pour chiens, mais aussi chaussettes et petites bottines. Et imperméables quand il pleut.

"J'ai essayé, ça ne lui plaît pas, elle est tétanisée" - une cliente

Et ça se vend plutôt bien, Sylvain Gomez, vendeur spécialisé à Avignon, précise : "Votre chien se fait toiletter, si c'est assez court, on lui met un manteau, comme vous."

Et qu'en disent les vétérinaires?On comprend aisément qu'un chien puisse avoir froid, mais c'est une question finalement d'habitude et ce sont les chiens qui ne sortent que très peu qu'il faut couvrir, estime Magali Bertrand, vétérinaire à Montfavet . Sa collègue Sylviane Cazenelle précise : "Après sur la peau, il y a un film de sébum. il faut conseiller aux gens de ne pas laver leurs chiens en temps de grand froid, car ce sébum constitue une barrière protectrice..."