Douze lingots d'or sont mis aux enchères jeudi sur internet depuis Paris

Douze kilos d'or, sous forme de lingots d'un kilo, sont mis aux enchères depuis Paris par la maison de ventes Ader. La vente de ces lingots mais aussi de pièces de monnaie a lieu jeudi à 14h00 uniquement sur internet via un lien dédié.

C'est une vente exceptionnelle alors que le cours de l'or, en cette période de crise sanitaire, est au plus haut. Pour soutenir la recherche et la lutte contre le Coronavirus, les deux commissaires-priseurs, Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique, ont décidé de reverser une partie de leurs honoraires à La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

La mise à prix sera de 40 à 50.000 euros pour chaque lingot

"Valeur refuge en cette période d’incertitude boursière, l’offre d’or se fait rare sur le marché. La demande est tellement forte que les cotations ont été interrompues !” indiquent les commissaires-priseurs.

Le prix de départ pour chaque lingot sera compris entre 40 000 et 50 000 euros pièce. L'estimation s'est appuyée sur le cours actuel de ce métal précieux : 1 once d’or (31.1 grammes) équivaut aujourd’hui à 1,34 euros.

Les acheteurs recevront leur lingots quand le confinement sera levé

Les lingots resteront dans le coffre-fort de la banque où ils sont actuellement conservés pendant toute la durée du confinement, avant d’être délivrés en toute sécurité aux acquéreurs lorsque cela sera possible.

Ces ventes sont rares. Il y en a entre 4 et 6 qui sont organisées sur le thème "Or et métaux précieux" chaque année.