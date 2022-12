Drôme : 400.000 euros sous le sapin, la belle histoire de Noël de l'ADAPEI

Sandrine DELEFIE et Jean-Luc CHORIER, de l'ADAPEI, au siège de l'association à Valence

"Je leur ai dit, à ceux qui trouvaient ma démarche un peu surannée, croyez au Père Noël, si vous croyez, tout est possible". Jean-Luc Chorier, président de l'ADAPEI 26, s'est remis à croire en la magie de Noël en 2021. Le 8 décembre, il était sur France Bleu Drôme Ardèche et lisait une lettre au Père Noël, réclamant des places d'accueil : quelques semaines plus tard une association drômoise, souhaitant rester anonyme, a versé 400.000 euros à l'ADAPEI.

ⓘ Publicité

Le président a reçu un coup de fil de cette mystérieuse association, riche grâce à un leg, qui ne connaissait pas l'ADAPEI, 700 adhérents dans la Drôme, ni son action en faveur des personnes souffrant d'un handicap intellectuel. Une rencontre entre les deux associations s'est alors organisée, à Pierrelatte, à l'Institut Médico-Educatif. Les futurs donateurs étaient alors au contact des jeunes accueillis en internat ou semi-internat.

"On est allé dans la salle où ils utilisaient un Bao Pao, (un instrument permettant même aux personnes très handicapées de jouer de la musique, grâce à un système de lasers) et là j'ai vu des larmes couler", se rappelle Jean-Luc Chorier. Quelques semaines plus tard, le projet est acté avec les donateurs, qui signent un chèque de 400.000 €.

Sandrine Delefie, la directrice de l'IME Pierrelatte, témoigne. "Ça nous a permis de créer un espace spécial pour le Bao Pao, de mettre en place une salle dédiée au développement sensoriel individualisé, très important pour ces enfants. Et puis, avec le reste de l'argent, on va pouvoir isoler le bâtiment. Sans ce don, on aurait eu du mal à renouveler ces équipements techniques, qui coûtent très cher, surtout dans ce contexte où notre budget n'augmente pas".