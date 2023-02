Drôme : chien policier mais "tout à fait doux" à adopter

Levis est un malinois qui aura huit ans en avril. Ce chien policier est dressé à chercher des stupéfiants et des billets. Il a fait toute sa carrière à la brigade canine de Valence (Drôme), et comme tout membre des forces de l'ordre il a droit à la retraite. "Nos chiens ne dépassent jamais entre sept et huit ans de service" précise Bruno Fantin, le chef d'état major dans la Drôme. Mais les maîtres-chiens de la brigade canine ont déjà des animaux à domicile et ne peuvent pas adopter Levis, comme cela se produit souvent lors d'une fin de service. Pour autant, ils se refusent à laisser Levis dans un refuge.

Compagnon idéal pour une famille

Levis a beau être un chien policier il n'a pas du tout été dressé au mordant. C'était un chien de recherches et un animal au caractère docile confirme Bruno Fantin : "c'est un très bon chien, tout à fait doux et il n'a pas du tout peur des humains. Il est toujours en contact avec les humains et il n'a pas de problème avec les enfants".

Donc les policiers sont à la recherche d'une famille ou de quelqu'un qui pourrait adopter Levis pour s'occuper de lui. "Il a besoin de beaucoup d'attention parce que c'est un chien qui est très proche de son maître et il a besoin d'aller faire des balades tous les jours. C'est pour ça qu'on préfère le donner contre bons soins", précise Bruno Fantin. Il faut prendre contact avec le commissariat de Valence au 04 75 82 22 22 si vous êtes intéressé.