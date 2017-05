Drôme : des grilles d'égout dérobées dans cinq communes

Des plaques et grilles d'égout ont été volées durant la nuit de mardi à mercredi sur Tain-l'Hermitage et les communes environnantes. Les plus touchées : Saint-Barthélémy-de-Vals, Larnage et Crozes-Hermitage.

Ces vols auraient pu provoquer des accidents ce matin. Dans cinq communes de la Drôme, automobilistes et piétons ont découvert des trous sur les chaussées ce mercredi matin. Durant la nuit, des grilles d'égout ont été dérobées à Saint-Barthélémy-de-Vals, Larnage, Crozes-Hermitage, Tain-l'Hermitage et Chantemerle-les-Blés. D'après un premier recensement, une trentaine de plaques ont été volées. Les municipalités ont du baliser les zones concernées en attendant le remplacement des grilles.

Revente de la fonte

Il ne s'agit sans doute pas d'actes de malveillance mais de vols ciblés pour revendre la fonte à des ferrailleurs peu scrupuleux. C'est l'hypothèse privilégiée par les gendarmes. Ce type de vol s'est produit en Isère début avril. Il y avait eu des vols similaires également à Valence en 2013.