Drôme : des habitants croient entendre un rituel satanique dans leur église

Des cris stridents et des hurlements de loups suivis d'un son de cloche. Voilà ce qu'ont entendu le week-end dernier des habitants de Séderon, dans le Sud-Drôme. Certains ont pensé à un rituel satanique.

Des cris et des hurlements de loups ont été entendues dans l'église de Séderon dans la nuit de samedi à dimanche.

Les bruits ont effrayé, ou au moins surpris, certains habitants de Séderon, dans le Sud de la Drôme. Dans la nuit de samedi à dimanche, des cris stridents, des hurlements de loup suivis de sons de cloche ont été entendus depuis l'église Saint-Baudile, située au centre du village. Certains ont pensé à un rituel satanique. C'était en réalité un homme qui souffre d'une maladie mentale.

"C'était vraiment flippant" - Cyril

Vers deux heures du matin, les portes de l'église sont ouvertes quand Cyril et son ami sillonnent le village pour une partie de géocatching, une sorte de chasse au trésor avec l'aide du GPS. "En s'approchant, on aperçoit de la lumière mais personne à l'intérieur, se souvient-t-il. Et c'est là qu'on entend un bruit très fort, déchirant d'une dizaine de secondes suivi d'un hurlement de loup".

La cloche de l'église retentit alors. "Et ça a recommencé deux ou trois fois", rajoute-t-il, encore saisi par une drôle de sensation. "C'était vraiment flippant. Imaginez, un cri suivi d'un hurlement de loup en pleine nuit, dans la brume avec de la bruine".

Des gendarmes arrivent et leur demandent ce qu'il se passe à l'intérieur. "On leur a répondu qu'on ne savait pas et que c'était vraiment bizarre", explique Cyril. Les bruits ne sont pas passés inaperçus. Le maire, Alain Frachinous, témoigne : "Plusieurs de mes administrés m'ont parlé de hurlements de loup avec des bruits de cloche".

Une plainte déposée

En entrant dans l'église, les gendarmes tombent alors sur un homme, bipolaire ou schizophrène. Il a eu un accident plus tôt à proximité, une roue de sa voiture à plat. L'homme s'est réfugié dans l'église et a commencé à crier. C'est lui qui a actionné le mécanisme électrique de la cloche.

"Il a forcé la porte d'entrée, précise le maire. Les gendarmes ont fait sortir ce monsieur et il a alors déambulé dans les rues en continuant à faire des hurlements de loup puis est retourné dans l'église en fracturant la salle de la sacristie".

L'homme vide alors les tiroirs, se sert des étoles, allume des cierges. "Il a mis le bazar", se désole le maire même si rien n'a été volé ni détérioré. Alain Frachinous a porté plainte ce lundi pour dégradation de bien.

Vers 5h du matin, blessé à la main, celui qui hurle dans l'église appelle les sapeurs-pompiers qui le conduisent à l'hôpital. Il est depuis sorti de l'établissement.