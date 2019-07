Drôme : du karting de haut niveau à La Roche-de-Glun

Virages en épingles, dépassements à 120 km/h, crissements de pneus et vrombissements des moteurs. La Roche-de-Glun (Drôme) accueille quatre championnats de France de karting ce week-end. Cela faisait une dizaine d'années que cela n'était pas arrivé.

La Roche-de-Glun, France

Depuis ce jeudi 11 juillet et jusqu'à ce dimanche 14 juillet, les meilleurs pilotes de kart de France se sont donnés rendez-vous sur le circuit de la Roche-de-Glun. Cette piste mythique, construite dans les années 1970, n'a plus accueilli d'événements de cette ampleur depuis une dizaine d'années.

196 pilotes sont engagés dans quatre championnats différents. Après les essais vendredi et les qualifications samedi, place ce dimanche aux finales. La piste est propice au spectacle avec une partie très technique et une autre où les pilotes peuvent foncer jusqu'à 120 km/h avec leurs machines.

"Les sensations dans le casque sont incroyables, raconte Franck Rouxel, champion de France 2018 dans la catégorie des plus de 45 ans. On a des enchaînements et des enfilades, c'est excellent !"

Franck Rouxel, à gauche, avec son mécanicien Léo Roussel, également pilote d'endurance. © Radio France - François Breton

Une piste mythique

Le circuit a déjà accueilli des championnats du Monde et d'Europe. Des champions de Formule 1 ont roulé sur l'asphalte de la Roche-de-Glun comme Lewis Hamilton ou encore Jenson Button. Didier André, le nouveau gestionnaire du circuit, veut redonner de la splendeur à cette piste.

"Ma volonté était de trouver un site pour pouvoir accueillir des pilotes qui se professionnalisent, des événements nationaux et bientôt internationaux. Mais surtout, c'est faire ou refaire découvrir le karting à tout un tas de personnes !"

Didier André a été champion de France de karting quatre fois © Radio France - François Breton

En septembre, cet ancien pilote professionnel va ouvrir une école sur le circuit. Elle accompagnera les pilotes dans leur professionnalisation.