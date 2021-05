Drôme : la LPO sensibilise à la protection des oiseaux et des abeilles ... sur une aire de l'autoroute A7

Défendre la protection de la biodiversité sur une aire d'autoroute, au milieu du béton et des voitures : on pourrait penser à une mauvaise blague. C'est pourtant le défi que vient de relever la LPO de Drôme Ardèche sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, ce mercredi 12 mai toute la journée, histoire de profiter du grand rush de l'Ascension.

Un bon coup de pub pour l'association

Les familles sont les premières à s'arrêter sur les stands de l'association. Il faut dire que les ateliers pratiques sont ludiques, et les jeux nombreux autour des abeilles ou encore des chauves-souris. Certains s'arrêtent aussi pour discuter de leurs propres initiatives : maison à abeilles, usage des pesticides ... "à l'approche du printemps, quand la nature de se réveille, on leur donne la possibilité de prêter attention, d'observer, et pourquoi pas d'agir à petite échelle" défend Manon, bénévole sur le stand.

Deux bénévoles sur le stand de la LPO Drôme-Ardèche, en bordure d'autoroute A7. © Radio France - Céline Autin

Manon souhaite aussi sensibiliser au travail de la LPO : "Notre stand sur les chauve-souris met en valeur les recherches de nos chargés de mission, le comptage et de suivi des espèces par exemple. On parle de la LPO comme premier réseau national de jardins écologiques, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?"

Chaque participant au stand de la LPO peut repartir avec un bouquet de renouée, sorte d'abri naturel pour les abeilles. © Radio France - Céline Autin

Sur le stand consacré aux abeilles, les participants peuvent repartir avec leur propre bouquet de renouée, sorte d'abri naturel pour les abeilles sauvages. Direction le trafic autoroutier avec ses voitures polluantes ! Mais Manon n'y voit pas de contradiction : "Il y a le côté accessibilité, on accueille tout type de public ici. Et puis même sur les aires d'autoroute, on prend en compte la biodiversité avec la gestion différenciée par exemple." Cette initiative est par ailleurs le fait d'un partenariat signé entre la LPO nationale et Vinci Autoroutes.