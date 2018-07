Le parvis de l'église Saint-Sauveur de Crest va avoir des airs d'Arche de Noé samedi. Le prêtre, Damien de Villepoix, a décidé d'y organiser une bénédiction pas comme les autres : celle des animaux de compagnies de ses paroissiens et de tous ceux qui le souhaitent.

Le père Damien de Villepoix propose aux paroissiens de Crest et des alentours de venir faire bénir leurs animaux de compagnie.

Crest, France

Hamsters, chats, chiens, chevaux, lézards ou encore perruches. Samedi, à 19 heures, devant l'église Saint-Sauveur de Crest, ce sont eux qui vont être bénis. Le curé de la paroisse a décidé de proposer aux habitants de bénir leurs animaux de compagnie. Une démarche décalée, mais qui a beaucoup de sens pour le père Damien de Villepoix : "Je pense que c'est une bonne manière de toucher les gens. Je me souviens, une fois un sans-abri m'a dit que pour parler à une personne de la rue il fallait commencer par parler à son chien. S'intéresser à l'animal qui fait la fierté de son maître c'est une belle porte d'accès au coeur de la personne."

Dieu est fier de sa création, et les animaux en font partie." Père Damien de Villepoix

Les bêtes à poils, à plumes ou à écailles sont toutes les bienvenues. Et d'ailleurs, comme c'est une première le prêtre ne sait pas trop à quoi s'attendre samedi soir : "Certains paroissiens m'ont dit qu'ils allaient venir avec des poules ! Et c'est justement ce côté aventure, inédit, qui est intéressant. Dans la vie chrétienne, nous devons être inventifs et du coup être un peu décalé, un peu inattendu, c'est super !". Pour faire bénir Médor, Milou, Tigrou, ou encore Gribouille, rendez-vous samedi à 19 heures sur le parvis de l'église Saint-Sauveur de Crest.