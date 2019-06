Drôme : le gagnant du jeu My Million ne s'est pas manifesté, il perd un million d'euros

Un mystérieux gagnant du tirage My Million du 12 avril, à Anneyron dans la Drôme, ne touchera pas son million d'euros. Il avait jusqu'au mardi 11 juin minuit, pour se faire connaître.

Le gagnant du tirage My Million du 12 avril, avait jusqu'à minuit ce mardi, pour réclamer son gain ... Il passe donc à côté d'un million d'euros.

Serge Badin, le buraliste d'Anneyron qui a vendu le ticket gagnant : "Normalement la Française des Jeux nous envoie un message pour dire s'il y a eu un gagnant dans notre tabac ou ailleurs. Ce matin, nous n'avons reçu qu'un seul message pour un gagnant de l'Euromillions dans le Nord mais rien dans la Drôme" .

Ce mystérieux gagnant a peut-être perdu son ticket. Plusieurs clients du buraliste en sont persuadés, "beaucoup de personnes se sont présentées avec des tickets de carte bancaire en m'expliquant qu'elles avaient joué dans mon tabac le 12 avril, ou avec des tickets d'Euromillions non validés et qui juraient avoir gagné. On ne peut rien faire pour eux malheureusement".

La Française des Jeux remettra cette somme en jeu à travers différentes opérations promotionnelles. Tous les mardis et vendredis un joueur de l'Euromillions est tiré au sort et remporte un million d'euros. Attention donc, à vérifier également le code gagnant qui figure sur le ticket.