Drôme : pas d'électricité pendant huit heures à Valherbasse

La commune de Valherbasse compte près d'un millier d'habitants et ils ont été nombreux à se réveiller sans électricité, ce mercredi 7 décembre. Non, il ne s'agissait pas d'une coupure faute de production d'électricité, mais plutôt d'un accident banal. Un camion d'une entreprise forestière, en manœuvrant, n'a pas vu un poteau électrique et l'a percuté, vers 7h30 du matin selon les habitants.

Le maire délégué de la commune de Montrigaud, Patrick Charvat, a alors prévenu Enedis, qui a dépêché des agents sur place rapidement. Ils auraient pu installer un groupe électrogène provisoire, mais ont préféré remplacer le poteau, ce qui a pris plusieurs heures. Le courant est revenu petit à petit sur les différents hameaux du village, avant de revenir totalement, vers 16 heures.

La commune de Valherbasse est une commune nouvelle datant de 2019 et regroupant les communes de Miribel, Montrigaud et Saint-Bonnet-de-Valclérieux.