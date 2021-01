INSOLITE : pour l'épiphanie, un Drômois vend une galette des rois... à la charcuterie

Avis aux amateurs de galettes des rois et de charcuterie : le charcutier-traiteur David Bourne, dont la boutique est située à Romans-sur-Isère, lance une série limitée à base de farce de cochon et de foie gras.

Cette galette des rois à base de farce de cochon et de foie gras coûte 25 euros l'unité.

La fève aura peut-être une saveur particulière cette année. Pour l'épiphanie, le charcutier-traiteur romanais David Bourne lance une galette des rois spéciale... à base de farce de cochon et de foie gras.

Des galettes qui s'arrachent

Oubliez la frangipane traditionnelle : dans la galette de David Bourne, champion de France 2020 des charcutiers-traiteurs, que du salé. "On a mis une farce de cochon, des pépites de foie gras, de la morille et du confit d'oignons". Pour le reste, rien ne change : une fève est déposée à l'intérieur et une couronne est donnée avec.

"Moi j'aime la galette, quand elle est bien faite !" - David Bourne

Les puristes de la galette des rois s'arracheront peut-être les cheveux mais pour David Bourne, cette revisite était une évidence : "Je voulais qu'on soit présent aussi sur la table de nos clients le jour de l'épiphanie. On est spécialisé dans le pâté en croûte donc avec notre galette, _on reste dans la croûte_".

Peut-être aussi David Bourne avait l'envie de se faire plaisir ? "Moi j'aime la galette quand elle est bien faite comme dit la chanson. Et j'aime aussi le salé". Les clients aussi visiblement puisqu'en une matinée ce samedi 2 janvier : tout est parti. Le charcutier-traiteur en a préparées d'autres l'après-midi pour en vendre ce dimanche.

"Ce n'est pas de la grosse production et c'est une édition limitée qu'on reportera sûrement le week-end prochain", précise le Romanais. Ces galettes font toutes la même taille et conviennent pour 5 à 8 personnes. Elles coûtent 25 euros.