Drôme : qui a perdu son alliance à Montoison à la fin des années 80 ?

C'est la compagne de Pierre qui a trouvé la bague, sur son lieu de travail à Montoison, à la fin des années 80. Elle a cherché partout, parmi ses collègues, parmi ceux de passage dans l'entreprise, en vain. Le propriétaire de la bague ne s'est pas manifesté. Après quelques années, elle tombe gravement malade, quitte son travail en 1992, et demande à Pierre de porter l'anneau abandonné : "elle était un peu jalouse, elle voulait que je porte une alliance. On l'a faite agrandir, parce qu'elle était trop petite pour moi. Et le bijoutier de Livron a effacé une partie de l'inscription".

A l'intérieur de l'alliance restent gravés le prénom "Isabelle", la date 8-7-72 (8 juillet 72), et les lettres "CE", peut-être la fin de Fabrice, Patrice, Maurice... Pierre ne saurait dire. C'est une alliance homme a priori, assez épaisse, en or lisse, sans autre signe distinctif. Si les mariés avaient entre 20 et 30 ans en 1972, ils ont aujourd'hui entre 68 et 78 ans.

Alliance perdue retrouvée dans les années 80 à Montoison dans la Drôme. Pierre recherche ses propriétaires pour la leur rendre. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Pierre a arrêté de porter l'alliance à la mort de sa compagne et à 83 ans, il aimerait la rendre à Isabelle et son mari : "si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ce serait bien, ce serait fort, ça me rendrait heureux" dit-il dans un rire, "sinon, elle va rester dans un tiroir, ça sert à rien."

Pierre espère que son message sera entendu. Il a vu l'histoire rapportée par nos collègues de France Bleu en Bretagne sur un couple qui a retrouvé son alliance 40 ans après l'avoir perdu sur une plage. Il souhaite que l'histoire se répète ici.