Drôme : Un "Chatipi" pour lutter contre les chats errants à Bourg-les-Valence

Bourg-lès-Valence est la première ville de Drôme-Ardèche à installer une cabane pour chats errants. Baptisé "chatipi" cet abri est proposé et co-financé par l'association de défense de la cause animale One Voice et la municipalité, pour le confort des chats errants...mais pas seulement !

Le "Chatipi" est acheté par l'association One Voice qui défend la cause animale, mais c'est la ville qui prend en charge les frais de fonctionnement.

Cet abri de jardin en bois aménagé avec des chatières, des paniers, des coussins, des arbres à chats et bien sur des croquettes, à un double intérêt. D'abord : améliorer la vie des chats des rues, car contrairement à une idée reçue, un chat errant n'est pas un chat libre et heureux assure Mathilde Perrot de l'association One Voice. "C'est un chat sans famille qui est en proie aux intempéries, à la faim ou aux maladies" précise la jeune femme à l'origine du programme "chatipi" pour One Voice. D'où l'idée de leur faire des cabanes dans les villes pour qu'ils trouvent un peu de confort et de soins.

L'intérieur de l'abri pour chats errants baptisé "Chatipi" est aménagé de façon à procurer un peu de bien être aux chats des rues - One Voice

A Bourg-lès-Valence ce "chatipi" est installé au quartier des Chirouzes et ce sont des bénévoles qui le "gèrent". Distribution de croquettes et -c'est là le second intérêt- surveillance des animaux non encore stérilisés. Car au delà de l'amélioration de la condition animale, l'objectif pour la ville est aussi de lutter contre la prolifération des chats errants. "C'est un vrai souci dans ce quartier, où ils sont très nombreux" détaille Audrey Renaud. Les riverains se plaignent souvent des nuisances sonores ou olfactives précise l'élue. La problématique des animaux errants dans une ville incombe au conseil municipal "que ce soit un troupeau de vache qui divague, des chiens agressifs en liberté ou les chats errants."

90 chats stérilisés chaque année

Les chats errants sont si nombreux à Bourg-Lès-Valence, que chaque année, la ville en fait stériliser 90 pour un budget de près de six mille euros. Mais cela ne suffit pas pour venir à bout du problème des chats abandonnés dans la rue. De nouveau chatons naissent chaque années et sont abandonnés. Avec l'abri "Chatipi" qui va attirer tous les matous du quartier à la recherche d'un peu de confort et de nourriture, les bénévoles qui s'occupent au quotidien de l'abri pourront plus facilement "repérer et attraper" les chats non encore stérilisés afin de les faire opérer.

Le "chatipi" de Bourg-les Valence a été payé par One Voice, environ quatre mille euros, la ville se charge du financement des frais de fonctionnement en achetant notamment la nourriture. Mais il faut des bénévoles pour "gérer" l'abri. Si vous êtes volontaire vous pouvez contacter la mairie de Bourg-Lès-Valence.