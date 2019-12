Drôme : un distributeur automatique de ravioles installé à Mours-Saint-Eusèbe

Mours-Saint-Eusèbe, France

C'est une première en France et surement au monde ! Un distributeur de ravioles vient d'ouvrir à Mours-Saint-Eusèbe, près de Romans-sur-Isère. Il est installé sur le site de la fabrique de ravioles de la Mère Maury et il est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.

Ceux qui ont des envie irrépressibles de ravioles le soir ou le dimanche ont donc désormais une solution. Deux sortes de ravioles sont proposées : les traditionnelles au comté et celles au basilic, pour 7,30€ les 500 grammes, payables uniquement en carte bancaire sans contact.

Le nouveau distributeur de ravioles de Mours-Saint-Eusèbe. © Radio France - Adèle Bossard

Le distributeur ne propose que des ravioles fraîches et est rechargé tous les deux jours. Pour le gérant de la Mère Maury, Grégory Manoukian, c'était un moyen de répondre à la demande des clients sans ouvrir une boutique d'usine : "Des gens sonnaient régulièrement à la porte pour acquérir des ravioles directement à la fabrique, parce que c'est facile, c'est pratique, c'est sur axe très fréquenté... On a décidé de ne pas faire de magasin d'usine pour ne pas perturber la fabrique mais on a décidé d'automatiser et de faire un distributeur. Cette idée nous est venue de tous les producteurs de fruits et légumes qu'on voit aujourd'hui se mettre aux distributeurs".

Grégory Manoukian, le gérant de la Mère Maury. © Radio France - Adèle Bossard

Et les riverains saluent déjà le côté pratique : "Ça permet d'aller chercher des ravioles à l'improviste. Si des amis arrivent le samedi soir à la maison et qu'on a besoin de ravioles, on peut aller les chercher à côté", reconnaît Nicolas. "Au lieu de faire une soirée pizza, on fait une soirée ravioles", se réjouit Caroline, qui habite juste en face. "Et si un dimanche soir, tu n'as pas envie de cuisiner : tu achètes tes ravioles, c'est juste à côté".

L'équipement a coûté 50 000 euros à la Mère Maury. Il a été fabriqué sur mesure par l'entreprise valentinoise BDA. Dès le premier week-end de fonctionnement du distributeur il s'est vendu une centaine de boîte de ravioles.