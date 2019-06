Drôme : un gagnant à un million d'euros n'a plus que cinq jours pour se faire connaître

Une personne a gagné un million d'euros au tirage My Million du 12 avril dernier à Anneyron dans le Nord Drôme. Mais la personne n'a pas retiré son gain. La Française des Jeux fait savoir ce jeudi que le gagnant n'a plus que cinq jours pour se faire connaître.

Anneyron, France

La Française des Jeux ne communique pas d'habitude sur les gros gagnants tant que le paiement n'a pas été effectué. Sauf que cette fois, le gagnant ne s'est pas fait connaître. Un gagnant qui a validé son reçu de jeu au Tabac de la rue Maurice Faure à Anneyron et qui a remporté un million d'euros au tirage My Million du 12 avril. Le joueur n'a plus que cinq jours, jusqu'au mardi 11 juin à minuit, pour réclamer son gain.

Le buraliste Serge Badin a été très surpris quand la Française des Jeux l'a appelé pour l'informer : "ça met un petit coup d'apprendre ça, c'est la première fois pour moi et c'est bien dans un petit village d'avoir un gros gain. Encore faut-il que la personne se présente !"

Le code gagnant My Million est BD 784 9363