Drôme : un jeune de 17 ans écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter sur la "détresse étudiante"

Il s'appelle Paul Mottet, il est étudiant en première année de licence de mathématiques à Valence. Du haut de ses dix-sept ans, ce jeune drômois qui a sauté une classe, a décidé d'alerter Emmanuel Macron sur la "détresse étudiante".

Il lui a envoyé une lettre de deux pages qui commence par cette phrase : "Je suis scandalisé, la situation est aberrante, on pourrait croire à une plaisanterie".

"Nous sommes l'avenir de la France mais nous sommes, encore plus depuis le début de cette crise, traités à la marge."

Paul n'a cours qu'un jour par semaine en présentiel. Il se considère chanceux ; il vit avec ses parents et ses frères et sœurs à Bésayes (Drôme). Cependant, il voit la détresse de certains camarades, notamment ceux qui vivent seuls, sans relation sociale depuis le début de cette crise sanitaire et ceux qui accumulent les difficultés financières. "Nous ne sommes pas écoutés et encore moins entendus".

Les repas à un euro, le retour en présentiel un jour par semaine, la création d'un "chèque-psy" ; "les dernières mesures prises par le président de la République sont insuffisantes face à la détresse de certains étudiants" explique Paul.