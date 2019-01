"Dry January" : on a demandé à des Mayennais s'ils étaient prêts à relever le défi d'un mois sans alcool

Ernée, France

C'est l'heure de l'apéro ! Nous sommes au bar "Le Magellan" dans le centre d'Ernée. Deux hommes s'attablent, discutent et commandent au patron un pastis et un verre de vin blanc.

Ce jeune homme, lui, après quelques excès ces derniers jours, a l'estomac et le foie qui flanchent : "je tourne au jus de fruit. Jus de fruit, jus de fruit, jus de fruit. Oui, ça fait du bien et je me sens tranquille". Un retraité, pour sa part, se dit prêt à sacrifier quelques apéros. Défi relevé ! Nous reviendrons pour vérifier quand même.

Au fond de la salle, un consommateur n'a pas très envie de suivre l'initiative britannique : "je trouve ça inutile. Il faut profiter de la vie et ce n'est qu'occasionnellement".

Au zinc, un demi de bière devant lui, ce Mayennais continuera à succomber à la tentation et préfère bien rire du concept d'un mois sans alcool : "c'est pas pour moi ça ! Le mois sans clopes non plus hein ! Il me faut un apéro. Les gens de la Mayenne ils aiment bien ça comme les Bretons. Les Anglais sont bizarres, ils roulent à gauche, il ne faut pas faire comme eux sinon ça va tourner au Brexit".

Même si ça peut nous paraître bizarre, à nous les Gaulois réfractaires à la mode britannique, faire un tel break c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, pour le poids et pour le sommeil.

►►La tentation est trop grande chez certains consommateurs, reportage au bar "Le Magellan" à Ernée