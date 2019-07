PHOTOS. Une poupée en porcelaine vendue 3800 euros à Roubaix

Roubaix, France

Imaginez une centaine de poupées en porcelaine, toutes assises côte à côte dans une armoire en verre, et que des collectionneurs s'arrachent lors d'une vente aux enchères. C'est la scène qui s'est déroulée lundi à l'hôtel des ventes de Roubaix. L'étude May et Associés y dispersait 150 lots de jouets anciens et instruments de musique.

"Sa maison, c'était une maison de poupées"

Toutes les poupées provenaient d'une même collection, celle d'une brocanteuse qui habitait près de Lens : "Sa maison, c'était une maison de poupées, sourit Thierry May, le commissaire priseur, qui a visité son logement l'an dernier. Tout le séjour était entièrement rempli de poupées. La maman vivait au milieu, un peu comme si c'était ses enfants. Elles étaient assises parfois dans des sièges d'adulte, parfois dans des chaises de poupées aménagées ou des landaus. C'était assez impressionnant et assez amusant."

La plupart des perruques sont faites en cheveux naturels. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Cette antiquaire débute sa collection dans l'entre-deux-guerres et la termine dans les années 1970. Sa pièce maîtresse ? Un bébé de la marque Jumeau, estimé à 500 euros. Les acheteurs se sont affolés et il est finalement parti à 3800 euros.

La collectionneuse avait aussi tout un ensemble de mobilier de poupée, comme une ancienne gazinière en cuivre. "On créait un monde pour les poupées, avec ce type de mobilier évidemment un peu sexiste à l'époque, souvent du mobilier de cuisine et toutes ces dînettes en faïence ou en porcelaine. Il y avait certainement beaucoup de casse donc je suis un peu ému de voir ces poupées en porcelaine intactes. Celles qui les ont eu dans les mains devaient être très précautionneuses."

Thierry May et le bébé Jumeau vendu à 3800 euros © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Même s'il ne se dit pas "fanatique" de ces jouets anciens, Thierry May aime leur côté "désuet" : "Ce qui est attachant c'est qu'elles ont toutes des costumes d'époque, cette femme gardait les habits d'origine et les perruques qui pour la plupart sont faites avec des cheveux naturels." Quand elles sont rares, ce genre de poupée en porcelaine peut se vendre jusqu'à 30 000 euros.