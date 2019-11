Des écharpes en poils de chien et des chaussons en poils de chats pour garder un souvenir de votre animal

Damien et Églantine Décaudin ont lancé en septembre Stylaine Dogs. Ils récupèrent les poils de vos animaux pour tisser de la laine et confectionner des objets-souvenirs, écharpes, chaussons ou encore petits cœurs.

Damien et Eglantine Decaudin tissent du poil de chien et de chat

Fontaine-au-Bois, France

C'est en voyant leur chien vieillir que Damien et Églantine Decaudin se sont dits qu'ils voulaient garder un souvenir de leur premier animal de compagnie. Sur internet, le couple qui vit à Fontaine-au-Bois, près de Maubeuge (Nord), a découvert qu'on pouvait tisser du poil de chien et de chat comme du poil de mouton, un moyen de garder un souvenir plus doux et moins cher qu'une urne funéraire explique Damien. Damien et Églantine se sont donc lancés dans l'aventure, ils ont acheté une machine pour carder le poils, c'est à dire pour mettre toutes les fibres dans le même sens et un vieux rouet en bois pour tisser la laine.

Petits souvenirs en laine de chiens - Famille Décaudin

Une laine plus chaude que celle de mouton

Alors évidemment pour avoir un petit souvenir de Médor ou de Félix, il ne faut pas que ce soit un animal à poils ras type bouledogue, mais pour tous les autres c'est possible. Et si votre animal est petit il faudra être un peu patient pour obtenir les 400 grammes nécessaires - par exemple - pour l'écharpe. En attendant, vous pouvez toujours faire un petit cœur pour lequel seulement 70 grammes de laine sont nécessaires.

Ceci étant dit, il faut commencer à récupérer les poils de mue assez rapidement car plus l'animal vieillit, plus son poil est cassant. Attention si vous pensez le récupérer chez le toiletteur, la laine sera beaucoup moins douce, car le poil a été coupé, donc il est beaucoup plus piquant.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Si vous avez choisi le souvenir chausson, vous allez avoir bien chaud assure Églantine. "Les Inuits gardent depuis la nuit des temps le poil de leurs chiens pour en faire des chaussettes, donc c'est un produit qui tient très chaud, c'est plus chaud que de la laine de mouton." Le couple va aussi tester des petits cœurs en poil d'ânes en partenariat avec l'asinerie de l'Avesnois.

Un petit cœur en poils de corgi pour la reine d'Angleterre

Le concept cartonne donc pour les particuliers qui veulent un souvenir de leur animal, et ça peut aussi être une idée de cadeau. Une habitante de l'Avesnois a commandé un petit cœur en poils de corgi pour l'envoyer à la reine d’Angleterre qui a perdu récemment Whisper son dernier chien.

Pour plus d'informations, 06.15.52.47.56 ou la page facebook de Stylaine Dogs