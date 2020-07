Du bateau de Britney Spears à la guinguette de Montflours : le parcours atypique du chef Philippe Tondetta

C'est un lieu emblématique en Mayenne. La fameuse guinguette de Montflours reprend vie depuis quelques jours alors qu'elle était fermée depuis le mois d'octobre dernier. Ce lieu appartient au Conseil départemental qui gère aussi le chemin de halage et les différentes écluses de la rivière. Après un premier appel d'offre infructueux, un chef cuisinier normand a déposé sa candidature.

Tout cela s'est fait un peu par hasard. On peut même dire que c'est le confinement lié à la crise sanitaire qui a forcé le destin. Philippe Tondetta est sollicité par un ami, Roch de Robien, a venir se confiner en Mayenne, au château de Montgiroux. Et c'est ainsi que Philippe Tondetta s'est retrouvé a signé un bail de quatre ans pour gérer la guinguette de Montflours.

La Guinguette de Montflours est rouverte depuis le samedi 18 juillet. © Radio France - Gildas Menguy

Durand sa carrière, le chef Philippe Tondetta a beaucoup bourlingué. Au Japon, au Maroc ou encore sur l'île espagnole d'Ibiza. Il travaillait notamment pour des personnalités en tant que chef privé : "je travaillais sur le bateau de Britney Spears ou dans une maison louée par David Beckham, George Clooney ou encore la famille Chaplin."

A la Guinguette, le chef entouré de cinq personnes veut proposer des produits locaux avec une cuisine du terroir. Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 le midi et le soir. Et à partir de fin juillet, il y aura aussi la possibilité de se restaurer et de se rafraîchir avec boissons, glaces, crêpes et bubble waffles (une sorte de gaufre).