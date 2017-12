Olivet, France

Au départ, l'idée a germé dans la tête de Florence le Guével. Cette habitante d'Olivet, mère de 5 filles, veut leur offrir quelque chose d'original à Noël. "Je voulais un cadeau fait maison, et avec mon amie Christelle, on a eu l'idée de se lancer dans la fabrication de sacs à main. Moi, pour mes filles et elle pour son plaisir". A leur grande surprise, les sacs sont une réussite et surtout ils font leur petit effet. "Il y a eu un engouement dans notre entourage et nos familles respectives nous ont poussé à sauter le pas".

Les 2 femmes, mères au foyer, décident alors de rejoindre une couveuse d'entreprise et lancent leur propre marque F&C by Florence et Christelle. Très vite, par le bouche à oreille, les commandes affluent. Les 2 créatrices transforment une chambre en atelier et achètent même une machine à coudre très perfectionnée pour coudre le cuir. " On s'est pris de passion pour tout ça. Même moi qui savais à peine coudre un bouton" raconte en rigolant, Christelle Bourgoin.

Des sacs totalement personnalisables

"Ce qui plait dans nos sacs" explique Florence le Guével, "c'est que la cliente peut tout choisir : la forme, la couleur extérieure, intérieure et les anses, ça en fait _un modèle unique_". Les 2 créatrices font venir leurs tissus et leurs cuirs en simili depuis Paris et tout est fabriqué à Olivet ". "_Mais aujourd'hui, on commence à être un peu à l'étroit" précise Christelle. "A terme, on aimerait avoir une boutique atelier_ sur l'Orléanais et on envisage de recruter car on a beaucoup de commandes".

Un sac pour Brigitte Macron

Le fameux sac Brigitte Macron © Radio France - Patricia Pourrez

Cette année, les 2 copines ont eu une nouvelle idée pour Noël : créer un sac pour Brigitte Macron, l'épouse du Président de la République. "On a un peu regardé sa garde à robe et comme c'est quelqu'un de très élégant, on a essayé de trouver quelque chose qui s'adapte" explique Christelle. Le sac baptisé " Le Brigitte Macron" a été remis à la Première Dame lors de l'Arbre de Noël à l'Elysée. Pour l'instant, les 2 olivetaines n'ont pas eu de retour mais elles espèrent bien voir un jour le sac " Brigitte" au bras de Brigitte Macron.

Toutes les créations de Florence et Christelle sont à découvrir sur leur page Facebook F&C by Florence et Christelle. Le prix des sacs varie de 95 à 145 euros.