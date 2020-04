Du cassoulet préparé par le chef Christian Constant pour le personnel soignant de l'hôpital Necker à Paris

Ce sont 200 cassoulets et des bocaux de foie gras qui doivent être distribués ce vendredi à des personnels soignants de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris. Une initiative du chef Christian Constant et de la maison lotoise Larnaudie pour aider dans ce contexte de crise du covid-19.

Des personnels soignants de l'hôpital Necker-Enfants malades reçoivent ce vendredi comme un panier garni pour les encourager et les remercier en cette période de crise du coronavirus. Ils auront chacun un cassoulet préparé par le chef Christian Constant, originaire de Montauban, et un bocal de foie gras Larnaudie.

La maison Larnaudie installée dans le Lot, à Figeac, a fourni la matière première pour permettre au chef Christian Constant de préparer et d'offrir ces cassoulets. Un réconfort gastronomique de la région pour les soignants très mobilisés et fatigués en ce moment dans le cadre de la crise du coronavirus.

Pour le chef montalbanais Christian Constant, c'est rendre hommage au personnel soignant : "Je suis très attaché à ces gens qui font beaucoup pour nous, qui s'investissent, qui ne comptent pas les heures et qui sauvent des vies. On les applaudit tous les soirs mais j'ai pensé que le cassoulet serait une chose de plus pour eux, pour leur apporter un peu de bon temps." Le chef a préparé les cassoulets pour 200 personnes mercredi et jeudi pour une livraison vendredi matin.

Le chef Christian Constant a préparé 200 cassoulets pour le personnel de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris © Maxppp - Nathalie Saint-Affre

"J'ai cru comprendre que la préparation d'un cassoulet se fait sur plusieurs jours. C'est vraiment la spécialité du chef Christian Constant qui est sur le pont depuis mercredi matin pour une livraison le 10 avril à 10h30 à l'hôpital", confirme Vincent Bitker, directeur du mécénat et de la politique culturelle à l'hôpital Necker. Ils seront distribués au sein de la maternité et en réanimation médicale pédiatrique.