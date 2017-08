Du cuir et des pin-up à Tonnerre ce week end

Pour la deuxième édition d' "On the road again" à l'Abbaye Saint Michel à Tonnerre, une vingtaine de voitures Coccinelles et motos Harley se sont faites belles.

Ici c'est l'esprit rock. Dans le jardin de l'abbaye Saint Michel sur les hauteurs de Tonnerre, la deuxième édition du festival rockabilly "On the road again" a rassemblé une vingtaine de voitures et motos de collection. Leurs propriétaires, tout en tatouage et bandanas rouge jouent le jeu des car-wash et des défilés de pin-up le temps d'un week-end pour oublier la grisaille et retrouver l'esprit festif de l'époque.

Les jeunes ne s'amusent plus pareil aujourd'hui

C'est le lâcher prise qui a fait monter Cécile jusqu'ici. Aujourd'hui elle n'a pas mis sa robe à pois mais le regrette bien. Ici c'est en habit "de ville" qu'on détonne. Et c'est en restant dans son coin qu'on se fait remarquer. "Les jeunes ne s'amusent plus pareil aujourd'hui, explique cette maman. Avec les téléphones, ce n'est plus pareil, à l'époque il y avait les bals, ils se rencontraient."

En tout cas, les gens savaient mettre leurs soucis de côtés

La fête et l'amusement, c'est effectivement ce qui a fait tomber Morgane dans le "milieu". L'organisateur du festival avait à cœur d'offrir un week-end de break à tous les passionnés. "Aujourd'hui on paye pour tout, on se fait taxer, à l'époque tout était plus cool, s'ils avaient des soucis comme tout le monde, les gens savaient mettre leurs soucis de côtés."

→ Le festival "On the road again", à l'Abbaye Saint-Michel, chemin de Bel Air, à Tonnerre, jusqu'à ce dimanche soir. Dernier rendez-vous à 17j pour une descente en voitures rétro dans une cave de Chablis.

Une vingtaine de voitures et motos rétro se sont retrouvées à Tonnerre. © Radio France - Faustine Mauerhan