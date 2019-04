Du désert de Gobi à Chamonix, l'incroyable histoire entre un traileur et un chien racontée dans un livre

Leur histoire, qui a fait le tour de du monde, est rapportée pour la première fois aux lecteurs francophones dans un livre qui paraît le 3 avril, "Gobi et moi". L'incroyable fidélité entre un chien et un traileur australien, du désert de Gobi jusqu'à Chamonix.

Un livre au succès mondial sort en librairie mercredi 3 avril en version française, aux éditions Harper Collins. "Gobi et moi", l'incroyable récit d'une chienne errante des montagnes chinoises devenue "star" planétaire. Une histoire qui a changé la vie de l'auteur, le traileur australien Dion Leonard, qui vit aujourd'hui à Chamonix (Haute-Savoie).

Pas franchement taillée pour la course

Cette histoire commence en juin 2016 dans les montagnes chinoises du Tian Shan. 55 degrés. Deuxième jour de course d'un ultra-trail inhumain de 250 kilomètres dans le désert de Gobi. Et voilà qu'une petite chienne shih-tzu croisée chihuaha, pas franchement taillée pour la course, se met à suivre pendant des kilomètres et des kilomètres Dion Leonard, l'un des concurrents.

"Personne ne savait d'où elle venait, comment elle mangeait, comment elle survivait" explique à France Bleu Pays de Savoie ce coureur de l'extrême australien, "pour une raison que j'ignore, elle m'a choisi. Elle a couru presque toute la course avec moi, elle dormait dans ma tente. J'ai décidé de la ramener à la maison pour lui donner une vie meilleure".

Urumqi, le deuxième miracle

A l'époque la maison pour Dion, c'est l'Ecosse. Une fois revenu, il se promet de venir récupérer "Gobi" en Chine, une fois les formalités remplies. Il la confie entre-temps à une bénévole de la course, mais elle perd sa trace à Urumqi, ville chinoise tentaculaire de trois millions. Le sportif toujours sous le choc de sa cohabitation canine dans le désert décide alors d'aller la chercher lui même.

"Je ne connaissais personne, je parlais pas la langue, mais c'était en train de devenir une histoire mondiale grâce à la mobilisation en Ecosse" poursuit Dion, "finalement des centaines de personnes m'ont aidé, on a mis des tracts partout en ville. Personne n'y croyait mais le miracle s'est produit".

Chamonix, "le rêve des Alpes" pour Gobi...avant Hollywood ?

Cette fois Dion et Gobi ne se lâchent plus. Leur histoire, de plus en plus médiatisée, devient un livre, aujourd'hui publié en français. Pendant ce temps là, Gobi coule des jours heureux à Chamonix, ou s'est installé Dion Leonard, qui prépare entre autre l'Ultra Trail du Mont Blanc l'été prochain.

"Gobi vit le rêve des Alpes" conclut son maître providentiel, "c'est très différent du désert de Gobi, mais c'est magnifique de la voir grandir ici".

Et l'histoire n'est pas finie...Hollywood s'y intéresse de très prés !