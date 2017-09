A Aubervilliers, offrez-vous du mobilier de cinéma aux enchères !

Le célèbre loueur de mobilier de cinéma Locatema ferme défintivement ses portes. 70 000 objets qui ont servi aux décors des tournages sont mis en vente aux enchères à partir du 27 septembre à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

Vous avez peut être toujours rêvé de vous offrir le canapé du film "La Vérité si je mens!" ou le mobilier de jardin du biopic "Cloclo". Ces meubles font partie des 70 000 objets mis en vente aux enchères à compter du 27 septembre dans les locaux de Locatema. Le loueur de mobilier de cinéma ferme ses portes. Le hangar de 1500 m² qu'il occupe à Aubervilliers doit être détruit pour en construire un nouveau et la directrice préfère ne pas poursuivre l'activité, face aux difficultés financières.

Au micro de France Bleu Paris, Dominique Crouzier explique que son secteur ne paie plus autant qu'auparavant. "Quand on annonce un décor à un montant de 1000 euros et qu'on vous dit qu'on n'a que 700 euros, vous acceptez de donner votre mobilier pour cette somme, car sinon vous ne faites pas l'affaire, mais vous perdez 30%!" raconte-t-elle, expliquant souffrir de la concurrence, notamment, du site Le Bon Coin, sur lequel les professionnels du cinéma se servent aussi.

Le hangar de 1500m² de Locatema à Aubervilliers © Radio France - Rémi Brancato

Parmi les meubles en vente : le canapé de "La Vérité si je mens!" explique Dominique Crouzier, directrice de Locatema Copier

Le canapé où José Garcia s'est assis

Alors avec cette vente aux enchères, c'est une véritable caverne d'Ali Baba qui s'ouvre au public. "Il y a le canapé de la Vérité si je mens" nous montre notamment Dominique Crouzier : "c'est un canapé de style Louis XVI, c'est une belle copie, il sera vendu dans un lot avec deux fauteuils et quatre chaises". "José Garcia s'est assis ici", sourit-elle.

Six mois d'inventaire

"Cela intéresse à la fois les professionnels, les particuliers : on va avoir beaucoup de monde à la vente" souligne de son côté Guillaume de Freslon, clerc de l'étude Millon, en charge de la vente aux enchères et qui a mis six mois à réaliser l'inventaire des plus de 2000 lots.

Ces 70 000 objets, on peut déjà les admirer, lors de l'exposition, débutée ce jeudi et qui se poursuit jusqu'à ce samedi (23 septembre). Et pour les écouler, il faudra quatre jours de vente qui se déroulent dans les locaux de Locatema, du 27 au 30 septembre.

Beaucoup de curieux se pressent pour l'exposition des objets avant les enchères © Radio France - Rémi Brancato

Visite des lieux lors de l'exposition Copier

INFOS PRATIQUES | La vente aux enchères est organisée par la maison Millon.