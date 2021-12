Du monde pour le traditionnel bain de Noël à Palavas au profit du Téléthon

C'était le traditionnel de Bain de Noël de Palavas ce samedi au profit du Téléthon. Un rendez-vous annuel organisé par l'AFM, sous l'égide de l'association Aqualove Sauvetage avec la participation de plusieurs autres associations.

Au programme : Baignade dans la mer, photos avec le Père Noël, vin chaud, tartiflette et gâteaux. Le tout au profit du Téléthon.

250 personnes environ ont troqué gants et bonnets pour le maillot.

Pour se baigner dans une mer à 14°C, sans soleil et une température ambiante à 8°C, il faut être courageux. Mais certaines sont carrément des guerrières. C'est le cas de Yamilée, venue de Villeneuve les Maguelone à vélo, avec ses amies, "j'ai fait le triathlon, j'ai couru pour récupérer un vélo, je suis venue à vélo et maintenant je suis là pour me mettre dans l'eau. On est quatre nanas, on s'est dit le défi aujourd'hui c'est le triathlon pour le Téléthon". Il n'y a pas d'âge pour participer au bain de Noël à Palavas les flots. Nelly, maillot de bain et bonnets de Noël en laine, a quelques années au compteur, une pêche d'enfer et une envie d'y aller, elle aussi avec ses copines, "moi j'ai une maladie génétique, alors c'est pour ça que je le fais tous les ans".

C'est le Père Noël et ses lutins, arrivés de la mer en paddle qui lancent le décompte. Trois, deux, un. C'est parti !

Amanda et Delphine sont ravies de l'expérience, "On se sent frais, vivant, dynamisée, fort et joyeux", "Super ! Je crois que je vais même y retourner". En effet, Delphine va y retourner.

Un bain placé sous la protection de l'association Aqualove Sauvetage qui a tout prévu en cas de pépin et qui en profite pour initier les participants à la nage en mer. L'association avait également mis à disposition un bain glacée, une petite piscine avec une eau à 0°C pour les plus courageux. Pour Patrick Tomberli, co-président de l'association avec François Migayrou, "c'est aussi l'occasion pour beaucoup de personnes de se rendre compte que ce qui parait insurmontable à titre individuel devient faisable quand on est dans un effet de groupe, quand il y a un échauffement, quand il y a une ambiance, une animation, un objectif, quand on cherche à donner un sens à son action personnelle. On se rend compte que finalement ce n'est pas difficile, qu'on est porté par le groupe".

Reportage Copier

Claire Moutarde s'est mise à l'eau pour le bain de Noël Copier

Une bande de copains pour le bain de Noël à Palavas les Flots © Radio France - Claire Moutarde

Un bel effort vestimentaire pour le bain de Noël © Radio France - Claire Moutarde

Mister France Languedoc a répondu présent pour le bain de Noël au profit du Téléthon © Radio France - Claire Moutarde

L'AFM avait prévu une vente de gâteaux, vin chaud et tartiflette au profit du Téléthon. Il était également possible de se faire prendre en photo avec Wonderwoman, Spiderman ou encore Pluto pour 1 euro au profit du Téléthon avec l'association Sci Fi Team 34.